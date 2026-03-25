審軍購　顧立雄與馬文君掀衝突

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”“外交及國防委員會”25日審查軍購特別條例草案，不僅朝野幾乎沒有交集共識，過程中“國防部長”顧立雄也數度爆氣，下午也與中國國民黨籍“立委”馬文君掀衝突。顧立雄除稱，聽不懂其邏輯，並質疑國民黨認為應把C5ISR列為公務預算，他忍不住酸道，我們就慢慢慢來、慢慢慢慢拖？那乾脆就整個否定特別條例就好？



馬文君也立馬毫不客氣地連續8度喊說，“部長”錯了！如果你沒辦法理解這部分，再討論也是多餘的。



C5ISR是軍事術語，代表指揮、控制、通訊、電腦、網路、情報、監視與偵察。前身為通訊電子研發中心（CERDEC），是美國陸軍的資訊科技與整合系統中心。



在下午的軍購特別條例逐條審查中，藍綠白三黨持續各持己見陳述，每條有爭議的條文幾乎都得討論2小時以上後保留協商，因此民進黨籍“立委”、召委陳冠廷在徵求朝野“立委”意見後宣布，本日會議討論至“行政院”版本第五條，其餘條文明天上午九點繼續審查，現在休息。



“立法院”“外交及國防委員會”、財政委員會24日、25日聯席會議審查“國防”特別條例草案，並邀請台“國防部長”顧立雄列席。不過，光是法案名稱朝野就難以達成共識，三黨版本中，“行政院”版有7條條文、民眾黨版有8條、國民黨版有9條。



在藍綠白三黨的第二條規定都相同定，主管機關為“國防部”，陳冠廷說，三黨的版本都一樣，照條例草案通過。而第三條國民黨團版本，“國防部”辦理本條例所定軍事採購及相關建構計劃，應依政府採購法及其他“國防”相關法令辦理之。在馬文君說明後，顧立雄也表達沒有意見，陳冠廷詢問在座“立委”都沒意見後，照國民黨版本通過。

