花蓮老人假牙補助開跑　最高可領四萬四千元

花蓮老人假牙補助開跑，最高可獲補助新台幣44000元。（花蓮縣政府提供） 花蓮縣今年度“中低收老人假牙補助”開始申請。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮3月25日電／為提升高齡長者口腔健康與生活品質，花蓮縣政府持續推動“中低收入老人補助裝置假牙實施計畫”，即日起開放申請，符合資格者最高可獲補助新台幣44000元。花蓮縣政府表示，今年度預算加碼，待年度總預算審議通過後，補助對象與金額可進一步擴大。



花蓮縣府社會處表示，申請對象為設籍花蓮縣、年滿65歲（原住民55歲）以上長者，經醫師評估有裝置活動假牙需求者；並須符合低收入戶或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助費，或由政府全額補助安置、接受身障日間或住宿照顧服務達50％以上等條件之一。



社會處指出，2026年度相關預算已編列，其中中低收入戶假牙補助經費約632萬元，另65歲以上長者假牙裝置補助預算約1212萬元，縣府持續加碼投入長者口腔照護資源。統計顯示，2024年度裝置假牙人數145人、2025年度為141人，具原住民身分的長者，亦可透過原民處辦理相關假牙補助計畫，擴大服務範圍。



社會處提醒，補助採“先核定、後裝置”原則，提醒長者須於核定通過後，才進行假牙製作與裝設，以免影響補助權益。另申請須符合“五年條款”，即同一顎如曾申請相同項目補助，須間隔5年以上方可再次申請。不過假牙維修不受此限，每年最高補助6600元，且裝置院所須提供一年內免費調整服務。



