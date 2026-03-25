科技城新竹水情拉警報　高虹安：提早因應

新竹市長高虹安要求提早因應旱象風險。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月25日電（記者 盧誠輝）台灣今年春雨還沒來，也讓新竹科學園區所在地的新竹地區水情拉警報，寶山和寶二水庫的蓄水量都僅剩不到三成，更直接衝擊到新竹頭前溪流域的農業用水。新竹市長高虹安表示，“中央”與地方會攜手合作，提早共同因應旱象風險，降低新竹供水衝擊。



根據台灣最新水情資料顯示，供應新竹科學園區最主要的寶山水庫和寶二水庫，蓄水量分別僅剩23.2%和24.6%，讓新竹縣市的水情拉警報，也連帶影響新竹頭前溪流域的農業用水供應。



高虹安指出，面對氣候變遷帶來的水情挑戰，市府高度重視，特別是頭前溪流域為新竹重要稻作產區，若水情持續吃緊，恐影響農作產量。她提醒農友配合節水措施，共同因應旱象風險，“中央”與地方也將攜手合作，確保相關補助與獎勵機制順利推動，降低農民衝擊。



新竹市政府產業發展處表示，因應氣候變遷影響降雨趨於極端，新竹地區今年水情預估偏緊，頭前溪流域恐面臨供水壓，“農業部”已針對該流域灌區推動“頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計劃”，透過建立灌溉節水管理模式，提升農業用水調度效率與整體供水韌性，並提供農友節水獎勵金。

