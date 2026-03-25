王淺秋揭馬英九也不認得府同事

王淺秋。（中評社 資料照) 中評社台北3月25日電／馬英九基金會風波越演越烈，馬英九指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查，而蕭旭岑受訪時則提到自己在基金會所有事都有向馬報告，“但是最近、近年很多事情他忘了”。對此，資深媒體人王淺秋25日在政論節目透露，有幾個曾在“總統府”工作的同事告訴自己，他們過去是馬英九任內的“總統府”同事，但馬已不認得他們、只記得市府時期的人，她說，自己實在很不忍心。



對於馬英九指控自己和王光慈擔任首席以及執行長工作沒有書面人令，懷疑兩人去大陸做了什麼？蕭旭岑25日受訪時強調，自己在基金會所有事都向馬報告，連自己要去幫民眾黨前主席柯文哲站台，都經過馬的同意，馬指控自己背信是不可能的，自己凡事都向馬報告，“但是最近、近年很多事情他忘了”。



“我心裡覺得很不忍心”，王淺秋25日在政論節目《大新聞大爆卦》質疑，為什麼馬英九早上還在問蕭旭岑、王光慈為何都離開，下午就說兩人可惡、要法辦？到底發生了什麼事、馬忘記了什麼事？她說，馬英九對台灣的歷史定位、貢獻很重要，“他的歷史定位在那裡”，如果馬的身體狀況有問題，此時把馬推出來、逼他做這些事，馬要說這是本人的意志？



王淺秋表示，有幾個曾在府工作的同事告訴自己，他們過去是馬英九任內的同事，但馬已不認得他們、只記得市府時期的人，“那怎麼辦”。她懷疑，現在的委託當然是由馬英九親自做決定，而這些決定對國民黨中央、兩岸路線，馬本人的歷史定位，以及蕭旭岑接下來要面對的事造成影響，這對誰會有好處？