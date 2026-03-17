禁AI寫履歷熱議　李慶章：當工具非取代工作

高雄科技大學副校長李慶章。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）華航、長榮徵才禁用AI寫履歷，違規將永不錄用、取消資格，此作法引起熱議。對此，高雄科技大學副校長李慶章向中評社表示，新的科技出來都會遇到不熟悉、抗拒、質疑過程。他認為，不是AI寫的東西就不能用，而是說，是不是以自己的專長去與AI互動所產生的結果，AI是工具，而不是取代自己去做所有的工作。



李慶章，台灣中山大學資訊管理博士，高科大資訊管理系教授兼系主任、高科大副校長。專業領域：資訊管理、決策支援系統、電子商務、行動商務。



高科大25日在建工校區舉辦“2026校園就業博覽會”，114攤位以科技產業為主。而新鮮人求職，履歷是必備關鍵，現場有提供履歷健診服務。不過近期華航、長榮等航空業在徵才簡章中明文規定，若履歷自傳使用AI撰寫，將永不錄用，引起一波話題。



對此，李慶章表示，他自己在資管系任教，這部分剛好是他專長，他認為AI是很好的工具，如果什麼都不想，直接把履歷丟給AI去寫，寫出來與本人經歷不一定配合。如果是這樣，在業界的人資一看，就會覺得這不是本人寫的東西，AI味太重。



李慶章表示，好的AI應用，應該是說，當自己需要蒐集資料，需要AI幫忙做一些潤飾、統整，透過自己與AI互動，最後產生的履歷才會是好的履歷。



李慶章也幽默地說，不瞞大家，開幕活動的致詞稿，他也有透過AI幫忙潤飾，讓自己上台講得更順，知道哪裡該停頓，什麼時候需要看看觀眾，AI會把很多研擬放在裡面，其實就是把AI當工具使用。

