邱毅：金溥聰奉美國之命要破壞兩岸和平交流

邱毅:金溥聰銜美國人之命，要破壞兩岸和平交流。（照片：邱毅臉書） 中評社台北3月25日電／馬英九基金會人事風波越演越烈，馬英九指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，將送司法調查。國民黨前“立委”邱毅25日在臉書發文表示，這是一場由前“國安會秘書長”金溥聰奉美國之命、配合民進黨所主導的陰謀，意圖藉由抹黑蕭旭岑來牽連現任國民黨主席鄭麗文，藉此摧毀藍營內的親中派。



邱毅痛批，金溥聰既銜主子美國人之命，要破壞兩岸和平交流，又與民進黨相勾結，製造可以消滅國民黨的破口。他在馬英九基金會找到破口，就是蕭旭岑和其副手王光慈。蕭旭岑這些年，協助馬英九做了不少兩岸交流的實事，現在被鄭麗文拔擢為國民黨副主席，上個月兩岸智庫論壇就由他領軍，隨後即將登場的習鄭會，也是由他負責籌劃推動。



邱毅認為，這整套陰謀的邏輯很清楚，鄭麗文帶領國民黨反凱子軍購，美國視她為眼中釘。由金溥聰挾馬英九委託書抹黑蕭旭岑，並以基金會名義移送司法調查。檢調既然有人舉發移送，自可依法定程序立案搜索，其中的搜索重點必是國民黨中央，然後扣留蕭旭岑手機、電腦、帳戶，再將辦理兩岸交流的金流，羅織到中國官方及國民黨中央，“這一來就可把鄭麗文拉下水，然後用違反‘國安法’來重刑伺候，這套由白色恐怖到綠色恐怖的手法，不就可以把國民黨內親中派一網打盡了嗎？”



邱毅說，金溥聰此舉也順勢為趙少康先前的“中國介選”指控作證，最終再將責任推給馬英九，宣稱只是聽命行事，讓馬英九在兩岸關係中身敗名裂。