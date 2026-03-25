蕭、王涉財政紀律？郭正亮：檢方恐主動來查

國民黨主席鄭麗文1月20日拜會馬英九，陪同者有國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑(左二)、文傳會主委吳宗憲等人。(國民黨提供 資料照) 中評社台北3月25日電／馬英九基金會風波越演越烈，前“總統”馬英九接受媒體專訪，表示前執行長蕭旭岑、王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。對此，前“立委”郭正亮憂心，馬英九表態後，“你怎麼知道會不會有檢察官主動調查”，且如果蕭要自辯、證明馬真的忘記，要不要傳訊馬？



對於馬英九指控自己和王光慈擔任首席以及執行長工作沒有書面人令，懷疑兩人去大陸做了什麼？蕭旭岑今天受訪時強調，自己在基金會所有事都向馬報告，連自己要去幫民眾黨前主席柯文哲站台，都經過馬的同意，馬指控自己背信是不可能的，自己凡事都向馬報告，“但是最近、近年很多事情他忘了”



針對馬英九提到“蕭旭岑等人離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查”，郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，侵占罪屬於公訴罪，只要當事人表達相關意思，“你怎麼知道會不會有檢察官主動調查”。而一旦開始調查，接下來蕭旭岑的電腦與手機恐將被檢方扣押，檢方並會調查是否有案外案，“你覺得會不會發生這種事”。



“這裡面還有個更壞的狀況”，郭正亮接著說，蕭旭岑提到馬英九忘了很多事，基金會風波如果進入司法調查，蕭要為此自辯、證明馬真的忘記，要不要傳訊馬？否則，誰能證明此事？蕭旭岑又要如何救自己？



另外，郭正亮也直言，將這次馬英九基金會風波解讀為“親中、親美之爭”，其實扯太遠了，因為國民黨主席鄭麗文若要與大陸溝通，相關管道不會只有蕭旭岑，據自己了解，有好幾個人在幫鄭的忙。他推測，這次風波更像是“馬英九體系”內部的鬥爭，但為何會演變成如今的局面，他就不清楚了。