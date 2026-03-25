還原馬專訪現場　狀況不少一度喊卡

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／馬英九基金會人事異動風波持續延燒，24日出刊的《鏡周刊》點出逼迫馬基金會前執行長蕭旭岑離職的就是“國安會”前秘書長金溥聰，同一天上午馬基金會也安排馬英九接受《聯合報》專訪，親自指稱蕭旭岑等人涉及背信應由司法調查。媒體報導，據了解，過程確實有些異常狀況，馬英九的表現也與過往明顯不同，專訪僅進行約20分鐘就臨時喊卡，原因是馬英九不斷重複相同言詞與論述，讓陪同訪問的馬英九基金會新任執行長戴遐齡決定終止訪問，經《聯合報》記者抗議後才又由馬英九補充內容。



根據《風傳媒》報導，24日上午共有3家媒體到馬英九基金會，其中兩家為電視台，只是拍馬基金會大樓的外觀背景，但《聯合報》記者卻是上樓對馬英九本人專訪，據透露，為了這僅20分鐘的專訪，基金會事前準備相當慎重，雖由《聯合報》預擬提綱，但馬基會要求記者訪問時，一定要照題綱順序提問。只是實際訪問過程中，不免會插入其他問題，當時馬的回答就有些超乎意料之外，還不斷反覆重提自己曾當過“法務部長”，任內起訴非常多人，自己絕不徇私，對於蕭旭岑會提告背信。



報導表示，只不過，這場專訪，只進行了約20分鐘就喊卡。主要是因為馬英九在短短20分鐘內，竟然重複同樣言論與論述高達4次，讓在場陪同的戴遐齡緊急喊停，雖然馬本人與記者感到錯愕，都希望專訪能繼續進行，但戴考量現場狀況後，仍決定立即終止訪問。