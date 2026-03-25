專論：誰挑起這場風波　毀了馬英九

馬英九今年春節前接受中評社專訪。(中評社資料照) 中評社台北3月26日電（評論員 林淑玲）馬英九基金會人事案鬧得滿城風雨，被指控的中國國民黨副主席、前馬英九基金會執行長蕭旭岑不斷自清，無奈的說馬英九“忘了很多事”。當媒體不斷討論76歲的馬是否“失智”，敦厚的蕭旭岑從未提這兩字。此事留下的謎團則是，如果馬英九多年核心幕僚瞭解他常“忘了很多事”，怎會鬧出這些事？



此事是從馬英九基金會3月16日新聞稿開始，內文提到“本會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年二月底完成離職交接手續。未來蕭旭岑及王光慈兩人之個人言論及行為，均不能代表本會及馬英九前‘總統′的立場。”



這篇新聞稿在台北政壇與媒體圈炸開。新聞稿說蕭旭岑、王光慈言論、行為不能代表基金會與馬英九，政壇很多人都罵，馬不近人情，員工離開還要被他這樣傷害。但細節更在於，為何新聞稿稱王光慈“前員工”？



王光慈不是一般員工，她是蕭旭岑接任國民黨副主席後，於2025年12月24日經由基金會董事會同意升任的執行長。前執行長怎會稱前員工？蕭旭岑的說法是馬英九忘了。但發新聞稿的幕僚怎會這樣發出來？這份新聞稿指出馬現在這批幕僚的問題。



馬英九基金會3月23日發出的第二份新聞稿更勁爆，文中直接點出，由於內部曾發生“嚴重違反財政紀律”情事，將儘快送交司法機關調查釐清。隨後並有人透過周刊爆料稱“馬英九掌握到近年有人利用馬辦的名義在中國做一些事，甚至前執行長蕭旭岑薪水高到令人咋舌。”蕭旭岑立即跳出來澄清，他的薪水都是馬英九交辦的。



馬辦這二篇新聞稿，不尋常之處很多。



就以蕭旭岑薪水來說，不論他領多少，肯定都是馬英九批的，基金會也有帳目。蕭、王兩人過去銜馬英九命帶領學生到大陸交流一切正常。另個重點在，如果馬忘記他給蕭旭岑多少薪水，幫著馬操作這波戰火的幕僚，乃至新任執行長戴遐齡應也可從基金會的文件找到答案，蕭旭岑不可能想領多少就多少。