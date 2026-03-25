關注：民進黨年底選舉等著在野分裂

民進黨面對年底選舉正等著在野黨底定之後，做最後佈局。（照：民進黨提供資料照） 中評社台北3月26日電（記者 黃筱筠）台灣年底地方選舉若依照民進黨執政成績，勢必不會好，但國民黨目前有幾個縣市不止藍白合未定，黨內初選更造成分裂，民進黨是否正在等在野黨分裂，好收漁翁之利。以藍營新竹縣初選兩陣營攻擊激烈來看，若國民黨提名竹縣副縣長陳見賢，競爭者、藍委徐欣瑩是否會退黨參選？而民進黨至今在新竹縣還沒提名，表明要等藍軍初選後再定，很可能是要留下合作空間。



國民黨3月底要進行初選的地區有新竹縣、台中市。相較台中市幾乎大咖都站台“立法院副院長”江啟臣一面倒狀況，競爭者、藍委楊瓊瓔相對勝算不高。但新竹縣則選情激烈，徐欣瑩與陳見賢互嗆非常嚴重，徐批陳有“黑歷史”，要求國民黨應取消初選資格，但黨認為初選資格沒問題，雙方初選就幾乎已撕破臉。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉更揚言，陳見賢會獲得國民黨提名，徐欣瑩會脫黨參選，還透露陳可能加入民進黨。雖吳子嘉發言有見縫插針意味，但民進黨在新竹縣市選舉，至今還沒有提名，表明要等藍營初選結果出來再提名。若陳見賢出線，就有空間可拉攏徐欣瑩，以無黨籍方式與民進黨合作？徐欣瑩陣營目前鋪陳要黨中央暫停初選等要求，是否也為了初選結果後續做鋪陳。



民進黨屬意的竹北市長鄭朝方父親鄭永金出身國民黨，曾任新竹縣長、議長、議員等。鄭朝方獲得民進黨提名參選新北市長，並拿下市長，家族勢必出了不少力，現在民進黨再以無黨籍合作國民黨初選落敗的人，也不是不可能。



在花蓮縣長選戰部分，民進黨目前也未推出人選。國民黨則是提名吉安鄉長游淑貞，花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢都以無黨籍表態參選。民進黨至今未提名，很可能也是在選擇與無黨籍合作，尤其以大罷免時力主罷免藍委傅崐萁的張峻合作可能性大。花蓮泛藍呈現分裂，張峻與魏嘉賢都視為“反傅力量”，若民進黨能整合兩方力量，花蓮這局就看能不能扳倒花蓮長期由傅家把持的狀況。



除了國民黨內部初選縣市，目前新北市、宜蘭縣、嘉義市目前還在藍白合階段，未來整合若不利，讓民進黨有空間進行政治操作。

