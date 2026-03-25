梁啟源：台灣不缺電假象被戳破　不轉彎不行

中央大學管理講座教授梁啟源。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）中東戰事持續延燒，能源供應鏈遭受嚴重衝擊，國際油氣價格大幅波動，對高度依賴進口能源的台灣形成直接壓力，長期主張非核的民進黨政府近日改口評估重啟核電。對此，能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源向中評社表示，此次能源危機已戳破台灣“不缺電”的假象，若不調整能源政策，將對電力供應、產業發展乃至“國安”層面帶來系統性風險，這些都讓民進黨政府面臨不轉彎不行的窘境。



梁啟源為台灣大學經濟學博士，並曾赴美國哈佛大學從事博士後研究，長期專研能源經濟與產業經濟，曾任“中央研究院”經濟研究所研究員、“行政院政務委員”、“國安會”諮詢委員及中華經濟研究院董事長，長期觀察台灣能源政策。



談及本次中東戰事引發的能源危機對全球的衝擊，梁啟源指出，核心問題在於“供給量”與“價格”的雙重壓力。霍爾木茲海峽為全球能源運輸要道，每日約有2000萬桶原油經此輸出，占全球需求約兩成，若連同成品油與天然氣計算，占比更高。相較於俄烏戰爭僅影響約每日350萬桶供應，本次衝擊規模達其5倍以上，一旦供應受阻，勢必推升國際能源價格。



梁啟源表示，亞洲國家因高度依賴中東能源，衝擊尤為明顯，日本約九成石油來自中東，韓國約六成，台灣亦達七成左右。雖然台灣石油安全存量約100天，但仍低於日本的250天與韓國水準；更嚴峻的是天然氣部分，台灣安全存量僅約11天，遠低於日韓的30至50天，一旦供應中斷，風險立即浮現。



他強調，天然氣問題將直接衝擊電力供應。台灣目前燃氣發電占比已達48%，接近一半，遠高於日本的29%與韓國24%。在安全存量偏低的情況下，一旦出現“缺氣”，勢必導致“缺電”，形成連鎖效應。



梁啟源指出，台灣電力系統本就處於緊繃狀態，備轉容量率長期偏低，過去兩年甚至多次跌破5%，已接近限電邊緣。加上太陽光電占比提高，白天供電尚可，但夜間缺乏穩定電源支撐，風險更高。在這些不穩定的基礎上，再疊加國際地緣政治衝擊，電力安全問題將更加嚴峻。



他進一步分析，即便目前政府表示5月前天然氣供應無虞，但之後變數仍大，且臨時調度多須以高價採購，成本壓力已逐步浮現。數據顯示，近期布蘭特原油價格從每桶約62美元飆升至近100美元，漲幅逾五成；天然氣價格更上漲逾一倍。在燃料成本占電力成本約56%的情況下，推估電價恐有約三成上漲壓力。