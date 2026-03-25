柯P案今一審宣判　十年以上將失大選資格

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金等案，台北地檢署求刑28年6個月，台北地方法案訂26日下午2點半一審宣判。柯若遭判刑10年以上，據選罷法規定，將去2028大選參選資格，也將連帶重創民眾黨政黨發展。



台灣民眾黨並未動員群眾赴北院聲援，僅規劃柯文哲聽完一審宣判後，暫定下午5點前往台大國際會議中心召開國際記者會，民眾黨主席黃國昌也會陪同。不過，仍有小草支持者個人發起赴北院、在國際記者會現場集結聲援的活動。



對於柯文哲涉相關案件宣判的結果，柯文哲妻子陳佩琪曾對外表達，不管結果如何，我們全家永遠在一起。



柯文哲等11人涉京華城案，台北地檢署於2024年5月正式分案偵辦，檢廉於2024年8月30日大動作搜索柯文哲住處、民眾黨中央，隨後聲請羈押禁見約1年，過程中台北地方法院曾數度裁定柯文哲交保，但北檢屢次提抗告，北院直到2025年9月8日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保。柯文哲被控違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4罪，北檢求刑28年半，北院定26日下午2點半一審宣判。



北院日前已公告，京華城案訂於26日下午2時30分在第7法庭宣判，並另開第1法庭作為延伸法庭。法院也通知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及前柯辦財務長李文宗等主要被告到庭。柯文哲作為台灣目前第三大政黨創黨黨魁，其官司宣判結果藍綠白三方高度關注，也將再度撼動台灣政壇。



北院一審宣判後，依法可依職權或由檢察官發動聲請，考慮是否調整判有罪被告的強制處分，而是否接續召開訊問庭，針對變更強制處分聽取檢辯意見，也是外界關注焦點。

