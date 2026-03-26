柯文哲今一審宣判媒體連線　支持者下午集結

台北地方法院現場媒體。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日下午2時30分將進行一審宣判，牽動柯2028大選資格。媒體今一大早即在現場架設設備連線待命，警方預計動員約80名警力維安，民眾黨支持者“小草”也號召下午1點集結聲援。



今日一早8點多，不少電子媒體已到現場進行連線，等待下午柯文哲等人出庭及2點半的宣判。台北市警局預計出動80名警力維安，小草則是下午1點集結，民眾黨主席黃國昌將率領黨公職會出庭旁聽宣判結果。



京華城案歷經1年多審理，柯文哲被控涉違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信等罪，台北地檢署求刑28年6月。北檢指控，柯與威京集團主席沈慶京達成期約，收受逾新台幣1710萬元賄款，並在京華城容積案中放寬條件，使容積率大幅提高，圖利相關業者上百億元利益；另涉侵占競選經費與背信等情節。



案件關鍵證據之一為檢方查扣的硬碟“工作簿”紀錄，記載相關金流內容，但辯方質疑證據能力。審理期間，前台北市副市長林欽榮、前都發局長林洲民等人證詞對柯不利；前白委黃珊珊則作證相對有利。柯文哲則始終否認收賄，主張相關決策均由都委會依法審議，並指控檢方濫權、案件帶有政治動機。



柯文哲在偵查與審理期間曾遭羈押禁見，去年9月以新台幣7000萬元交保，並限制住居、出境及配戴電子腳鐐監控至今。法院已要求柯等主要被告須到庭聆判，若無故未到，得依法拘提。