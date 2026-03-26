中東戰習特會前平息？翁履中：特朗普要翻頁

習特會時間確定，翁履中說，美國透過行程安排告訴世界，伊朗戰爭已準備結束。（照片：翁履中臉書） 中評社台北3月26日電／白宮宣布，美國總統特朗普將於5月14日至15日赴中國進行國是訪問，會晤中國國家主席習近平，習之後將回訪華府。白宮推估，美方預期伊朗戰事約持續4到6周，外界推估中東戰火可望在習特會登場前平息。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中26日在臉書發文分析，這代表華府已決定如何處理伊朗戰爭的“結局敘事”，這並不等同於戰爭的真正結束。



翁履中說，特朗普認定伊朗已經被削弱到不足以立即構成重大威脅，就會告訴盟友，美國已經幫很多了，接下來你們自己看著辦。所以習特會日期一公布，外界立刻認定伊朗這一局，對特朗普來說已經進入可以準備翻頁的階段。



翁履中指出，特朗普時代最鮮明的特色，就是戰爭什麼時候開始、什麼時候結束，不是由戰場現實決定，而是由白宮的政治需要來定義。只要特朗普認為美國已經達到足夠的表演效果、足夠的震懾作用、足夠的國內宣傳，他就可以宣布“我們贏了”，然後抽身去處理下一個更重要的議題。



翁履中分析，特朗普政府對伊朗戰爭的思維相當清楚。它不想被拖進另一場真正的中東泥淖，不想為霍爾木茲海峽的長期穩定承擔無止境成本，也不想讓伊朗問題繼續佔據美國全球戰略的中心。這場戰爭從一開始就不是為了建立新的中東秩序，而是為了展現美國的強大，只是沒想到伊朗比預期中更難纏。



翁履中表示，白宮可以單方面宣布戰爭快結束，卻無法保證威脅真的結束。伊朗就算短期內接受現實，不代表未來不會繼續透過代理人、能源威脅或區域騷擾方式，讓海灣地區持續不安。美國表達的其實不是“伊朗已經不危險”，而是“伊朗已經不值得美國再耗下去”，前者是安全判斷，後者是戰略取捨。特朗普顯然選擇的是後者。



翁履中指出，接下來更值得觀察的，是特朗普帶著“未盡全功”的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對大陸提出的條件做出妥協。不過，特朗普現在要面對的風險是，美國的對手其實不一定會讓步。