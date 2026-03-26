李貞秀烏龍爆料破壞黨譽　最重停權2年

李貞秀24日受訪為失言道歉。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲京華城、政治獻金案26日一審宣判前夕，民眾黨籍“立委”李貞秀卻爆料指新竹市長高虹安拿柯新台幣700萬元，儘管李事後鞠躬道歉，高虹安也出面駁斥，但仍然引起大批支持者向民眾黨中評會檢舉。民眾黨中央委員會昨日決議，李貞秀言論嚴重破壞黨的名譽，將送交中評會裁處，最嚴重可停權2年。但不會影響其不分區“立委”資格。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨中評會原定4月上旬開例會，但因李貞秀爭議，所以提前於3月30日開會討論此案。根據民眾黨“紀律評議裁決準則”第22條規定，黨員擅自於社群媒體及社交群組等，直接做不實人身攻擊本黨黨員或本黨，致相對人名譽受損者，應予停權2年以下處分。但不會影響其不分區“立委”資格。



民眾黨主席黃國昌昨日主持中央委員會，會中有委員針對李貞秀烏龍爆料一事提出檢舉，並指此事已造成社會輿論對柯文哲、高虹安的質疑。經中央委員裁決，委員會認定李言行已觸犯黨的“違反正直誠信原則”，嚴重破壞黨的名譽，決議送交中評會裁處。



其實李貞秀近來除了其陸配參政及放棄戶籍等爭議引發關注之外，這次在網路開直播的言論，更是觸碰到“小草”最在意的柯文哲案。據多名黨內人士透露，抗議電話不斷湧入服務處、辦公室，接都接不完，且諸多民眾黨支持者也在社群開轟李貞秀。



民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍昨表示，服務處一定會接到很多選民建議與反映，希望黨團能對李貞秀的說法做出一些反應，並希望去瞭解實際狀況。他強調，尊重部分支持者或民眾對此事不同看法。但認為李已對發言較不妥當部分正式公開道歉，展現其負責任態度。