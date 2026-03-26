大批媒體守候柯P家　世紀審判風雨欲來

柯文哲預計在上午11點出門前往民眾黨中央討論下午法庭應對策略。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，全案延燒近2年，台北地方法院將於26日下午2點半一審宣判。這場眾所矚目的審判，一早就有大批媒體守在柯文哲家樓下，雖沒有臨時狀況，但現場氛圍就像風雨欲來，而柯文哲預計在上午約11點出門前往黨中央討論下午法庭、記者會的應對策略。



柯文哲家樓下的媒體記者，最早上午7點半就有電視台記者到場守候、連線報導，直到9點多已有約14台攝影機、24名記者。



柯文哲等11人涉京華城案，台北地檢署於2024年5月正式分案偵辦，檢廉於2024年8月30日大動作搜索柯文哲住處、民眾黨中央，隨後聲請羈押禁見約1年，過程中台北地方法院曾數度裁定柯文哲交保，但北檢屢次提抗告，北院直到2025年9月8日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保。柯文哲被控違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4罪，北檢求刑28年半，北院定26日下午2點半一審宣判。



北院日前已公告，京華城案訂於26日下午2時30分在第7法庭宣判，並另開第1法庭作為延伸法庭。法院也通知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及前柯辦財務長李文宗等主要被告到庭。柯文哲作為台灣目前第三大政黨，其官司宣判結果藍綠白三方高度關注，也將再度撼動台灣政壇。