軍購特別條例一整天只審過2條文　今續審

“外交及國防委員會”與財政委員會聯席會議。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／“立法院”“外交及國防委員會”、財政委員會25日聯席會議審查“行政院”版及藍白版本“國防”特別條例，經過冗長發言，藍綠雙方各有堅持，結果一整天進度審議了6條，但僅通過2條，包括軍購細項及金額等爭議部分皆保留，26日將繼續審議，攻防重點將在中國國民黨版的懲戒條文及第二輪審議，若仍無共識，可能多數條文均直接出委員會，交付朝野協商。



《中時新聞網》報導，昨天審議“國防”特別條例過程，“行政院”版僅7項條文、民眾黨版8項條文、國民黨版9項條文，但藍綠光是為了條例名稱及第一條立法目的，就審了整個上午，下午再針對執行方向及具爭議性的“採購項目”、“預算上限與財務規劃”繼續爭論。



國民黨籍“立委”認為，應將對美軍售與台灣商售分開，對美採購已有“明確的”品項及發價書，是具體且即時的；而民進黨籍“立委”則強調1.25兆元金額上限不能更改，也批評在野版本未列入涉及“台灣之盾”的AI決策與C5ISR指管系統；居關鍵少數的民眾黨籍“立委”則未選邊站，僅強調白版是折衷方案，希望藍綠支持。



審議時，國民黨籍“立委”徐巧芯提問，條文名稱與後續條文是連動的，除了台灣委製，還要向什麼國家買？“國防部長”顧立雄則回應，“我沒辦法在這裡回答”，徐巧芯馬上說“那就依我們的版本囉”。顧動怒說，若將來有機密會議就會知道向什麼國家買，並嗆徐巧芯“明知故問”；徐則反擊批“國防部”什麼東西都機密，所以民眾才會對這案這麼有意見，現場一度火藥味十足。



不過，藍綠爭執軍購金額時，民進黨籍“立委”王定宇出面緩頰，認為可先審議特別法案，軍購細項未來仍會再經委員會討論，而且與其說“3800億+Ｎ ”，不如說“1.25兆-Ｎ”，既有刪減便可達審議目的；國民黨籍“立委”牛煦庭、徐巧芯也說，預算數字有討論空間。



最後，朝野“立委”經過一天冗長發言，僅通過“主管機關為“國防部”及國民黨版“應提出各項詳細規畫與替代方案”等2條較無爭議條文，其餘4條及條例名稱均暫作保留，待今日第二輪審查。