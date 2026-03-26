無人機未納版本　賴清德批在野缺乏專業

賴清德2024年視察嘉義無人機研發中心。（府方提供資料照） 中評社台北3月26日電／“立法院”委員會本周併審“行政院”與在野黨版軍購特別條例草案。由於藍白版本均未納入建構無人載具戰力，台“國防部長”顧立雄25日表示，連美國都建構低成本自殺無人機戰力，“國防部”需要助推台灣無人機產業發展，建構防衛韌性。身兼民進黨主席的賴清德更在中執會上，批評在野黨提出的版本，未列入AI和無人機2項，缺乏專業認知。



根據《中時新聞網》報導，顧立雄指出，在俄烏戰爭、美伊衝突，大家都看到無人機扮演關鍵角色，台灣建構無人載具的不對稱戰力有其必要性。而且美國都仿伊朗見證者（Shahed）自殺無人機，研製LUCAS無人機進行攻擊，連軍事大國都要使用低成本具有成本效益的武器，可大量消耗的不對稱戰力建構。



顧立雄表示，從烏克蘭的經驗可以看到，烏克蘭無人機消耗速度非常快。而台灣是島嶼“國家”，如果要靠外來的無人機補充消耗，是不足以建構防衛韌性，所以要推動無人機產業鏈發展，提升台灣“國防”自主能力，才具有防衛韌性。



賴清德則指出，無人載具系統與AI指管能力，不僅僅是技術選項，更是當代“國防”體系和不對稱作戰發展的關鍵基礎。令人遺憾的是，在野黨提出的版本把AI和無人機這兩項關鍵戰力的建構全排除，與當前戰爭型態的發展趨勢存在顯着落差，缺乏專業認知。賴呼籲朝野各黨能以“國家”整體利益為優先，盡速通過特別條例草案。



中國國民黨前“立委”、哈德遜智庫研究員許毓仁發文指出，目前版本將無人機排除在外，這一點極其危險。在面對日益升高的灰色地帶進入，無人機、無人船及各式監偵與感測工具，早已不是可有可無的附屬品。許建議建立優先採購與優先生產機制，並要求美方定期交付、不得延宕。同時主張50%生產線留台，以強化本土維保、戰時補充與產業韌性。