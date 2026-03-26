摩通CEO：美應為台海可能衝突做好準備

摩根大通執行長戴蒙。（照片：The Hill & Valley Forum YouTube） 中評社台北3月26日電／中東戰火延燒，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）24日在一場論壇表示，伊朗戰爭雖造成短期風險，但最終可望為中東地區帶來永久和平的願景。此外，戴蒙也提到台海情勢，提醒美國應為台海可能爆發衝突，做好準備。



戴蒙特別強調，應承認中國在部分領域表現相當出色，像是製造電池、汽車、無人機和船艦，“我們應正視自身缺點然後做好準備，一旦中國成為對手才能與之抗衡。”



根據《中時新聞網》報導，戴蒙24日出席在華盛頓舉行的“山谷與山丘論壇”（Hill and Valley Forum），與帕蘭泰爾（Palantir）高層、前美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）對談。戴蒙表示，“伊朗戰爭短期來看可能風險較高，因為結果殊難逆料。但我認為長遠而言，伊朗戰爭有機會為中東帶來永久性和平。”



戴蒙指出，轉變的關鍵在於，區域強權的利益趨於一致，沙特、阿拉伯聯合大公國、卡塔爾、美國和以色列都渴望永久和平。他說，尤其波斯灣國家已有意願朝此方向前進，“他們現在的態度有別於20年前，全都冀望和平”。



戴蒙將對中東局勢的分析連結到經濟，指多年來外資湧入中東地區，要是無法維持區域穩定，外國直接投資恐會枯竭，“總不能讓鄰國將導彈射向他們的資料中心”。他還提到，過去幾十年，美國政府企業與中國打交道“犯了重大錯誤”，包括依賴中國供應關鍵零組件。美國應該有此假設，台海有一天會因中國對台灣的野心爆發衝突。



戴蒙以美國彈藥生產不足為例指出，“對於美國自家政策深感挫折，阻礙我們進步，變得像歐洲一樣，沒有行動與改變能力，無法調整預算編列及修改採購流程。”