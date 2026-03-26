沈伯洋戰台北市？綠議員：蔣萬安有難打的仗

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／民進黨台北市長人選未定，外傳民進黨內已放棄勸進“行政院副院長”鄭麗君，轉而力邀民進黨“立法院”黨團副幹事長沈伯洋出戰。民進黨台北市議員洪健益25日高呼，沈伯洋可讓中國國民黨毫無招架之力，國民黨籍台北市長蔣萬安肯定有場非常難打的仗。



根據《民視新聞網》報導提到，洪健益表示，民進黨內部討論的台北市長人選非常多，惟目前尚未做出最終決定，過程中提及鄭麗君、綠委王世堅等熱門人物。而這兩天刺客型的沈伯洋又浮出檯面。他是一步好棋，可能讓國民黨毫無招架之力，畢竟之前根本沒把他納入研究的對象。



洪健益認為，長期以來，沈伯洋不管是對於台北市或全台灣而言，其所屬的黑熊學院，長期在提升台灣防衛能力的領域“運籌帷幄”、協訓並培養後勤資源與安全觀念宣導。倘若未來台灣有事，首當其衝的絕對是台北市。因此，防衛台灣的心態與想法，對台北而言非常重要。另一方面，沈伯洋在年輕人間的討論度也非常高。



洪健益強調，如果真的蔣萬安面對沈伯洋，這場仗非常難打，也是屬於硬仗。畢竟沈在網路上的討論度可能沒比蔣差，甚至年輕人關心的力度也非常高。如果最後提名沈伯洋，相信對蔣而言是一大困擾與挑戰，



台灣民眾黨、網紅“Z9”吳達偉轉發此消息，核能流言終結者創辦人黃士修留言，“唯一支持沈伯洋”。網友表示“我也覺得國民黨難以招架，全部人都笑到在地上打滾”、“穩了啦”、“文字的奧妙、“覺得沈伯洋超讚，一定要出來選”、“說黑熊不行的一定是同路人”、“現在是不夠奇葩，就不叫奇兵就對了”、“非熊不投，無熊郊遊”。