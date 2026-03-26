栗正傑：伊朗若玉石俱焚美軍恐全數葬送

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／美國總統特朗普才稱已經和伊朗展開對話，隨即傳出五角大廈已下令美國陸軍第82空降師中2000名精兵調派中東。台退役少將栗正傑25日在政論節目示警，哈爾克島易攻難守，且島上有很多儲油槽，若伊朗採玉石俱焚戰術，美軍恐進得來出不去，全數葬送。



針對美伊戰爭，栗正傑25日在政論節目《張雅婷辣晚報》表示，談現在找不到交集；打的話，不管是打哈爾克島，或打霍爾木茲海峽周邊的地方，也根本就守不住。其實要奪取哈爾克島很容易，他兵棋推演一下：第一，可能用阿帕契直升機、A-10攻擊機，搭載1分鐘3000發的穿甲彈，對哈爾克島上所有設施作火力掃蕩，打掉所有軍事設施。假設美軍的黎波里號兩棲突擊艦可以通過霍爾木兹海峽，10海浬左右，用直升機載陸戰隊空降，建立空頭堡。接著可能會立刻將機場修復，讓美軍82空降師可以坐飛機降落。



栗正傑指出，但伊朗是什麼步驟？第一擊的機砲掃射，他可以躲到地底下。等美軍登陸上岸，就像硫磺島戰役一樣，日軍等美軍上岸，進入“我的口袋”裡，一點抵抗都沒有的時候，開始火力射擊。伊朗會不會幹這種事情？等你上岸之後，我開始打你後續的船團，包括你那艘補給艇，包括兩棲船塢登陸艦，可以用無人機來打。美軍如果想使用機場，伊朗也可以攻擊機場的跑道，一天只要打一發就好，打到機場跑道中央，讓機場兩頭都沒法起飛或降落，或等飛機降落，無人機再去攻擊。



“讓你進得來、出不去！”栗正傑強調，更嚴重的，如果後續再往前兵推，不管是霍爾木茲海峽周邊的地形要點，或哈爾克島，美軍奪取哈爾克島不見得是要長期佔領，而是拿這個來跟伊朗談判：要還給你可以，可是你要開放霍爾木兹海峽！美軍打這種算盤，但如果伊朗不答應？是不是就要有一支部隊長期守在那，那會不會像阿富汗一樣？



栗正傑說，阿富汗後來拖成20兆美元的軍費，就是美方要扶持的政權，一直是扶不起的阿斗，塔利班則一直對他們攻擊。如果伊朗也一直對美軍佔領的島持續攻擊的話，且如果打到能源設施，可能三、五個月都修不好，一定會造成全球通貨膨脹。如果伊朗跟你魚死網破、玉石俱焚，哈爾克島上很多儲油槽，以前有部電影叫《奪橋遺恨》，現在美軍會不會“奪島遺恨”？