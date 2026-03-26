水情告急　綠台中市長選將何欣純促官方應變

綠委何欣純致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）台灣中南部水情拉警報，部分水庫水位持續下探，日前水利署已針對新竹地區發布水情黃燈，進入減壓供水措施，台中地區則發布提醒綠燈，呼籲民眾節水，民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純今天邀集有關單位赴台中石岡壩視察水情狀況，敦促有關單位除了提醒民眾節水，也要設法開源節流調度水源，確保民生需求無虞。



全台冬季降雨不如預期，中南部水情告急，水庫水位持續遞減，根據水情監測，新竹到台南的水庫設施持續下探，多數水庫蓄水量剩下三至四成，新竹地區寶山水庫僅23.2%、寶山第二水庫僅24.4%，亮起水情黃燈，進入減壓供水措施；台中部地區的鯉魚潭水庫蓄水量僅30.1%、石岡壩僅21.7%，亮起綠燈提醒，引發旱災疑慮。



何欣純26日邀集水利署副署長黃宏莆、台中市政府水利局等單位，赴台中石岡壩視察水情狀況。何欣純表示，近來新竹地區的水情已亮起減壓黃燈，台中也出現綠燈提醒，許多鄉親看到台中石岡壩的儲水量只剩約三成，不少人感到緊張，我們不樂見先前百年大旱的景象重演，呼籲有關單位要提早做好應變措施。



黃宏莆表示，水利署在24日已召開會議並成立應變小組，對大台中地區水情發布提醒綠燈，讓一般民眾能瞭解目前的水情比較緊張，籲請大家自主節約用水；另外在工業用水部分，工業用水庫也啟動節水措施，每天節水量約1.5到2萬噸；在整個農業用水的部分，耕期已經過了用水量最大的時候，接下來會與農田水利署一起合作，協助“農業部”門度過這段枯旱挑戰。



黃宏莆預估，整體水情4月初應該依照氣象署預測資料，會有一波降雨，屆時可望緩解旱象，目前整體水情狀況都在掌握之中。



何欣純肯定水利關位提出應變措施，要求公部門一切要以民生用水、產業用水跟農業用水穩定無虞為優先，她強調，用水關乎的民生，中長期而言，還是要督促公部門積極將水源調度的備援工程盡速完工，現有已經完工的工程，也要盡早上線，以利日後萬一水情吃緊，可以來緊急調度，穩定民生、產業、經濟用水。