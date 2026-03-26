昨審軍購和藍委口角　顧立雄喊話支持無人機　　

“外交及國防委員會”今續審軍購案，顧立雄在開會前先與朝野“立委”握手致意。(中評社 張嘉文攝) 顧立雄受訪。(中評社 張嘉文攝) “外交及國防委員會”今續審軍購案，顧立雄在開會前先與朝野“立委”握手致意。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）“立法院”“外交及國防委員會”今天續審軍購特別條例，由於昨天審查時，“國防部長”顧立雄和中國國民黨“立委”徐巧芯和馬文君等人口角，場面一度火爆，顧立雄今天受訪時表示，他會維持應有嚴肅、認真、理性的態度，面對所有委員的問題。



顧立雄也強調，軍購七大項目中，尤其無人機、AI輔助至關重要，希望朝野能支持各大項目。



顧立雄隨後進入委員會準備審查法案時，也先一一向坐在現場的朝野“立委”，包括昨天發生口角的徐巧芯等人握手致意。



“立法院”“外交及國防委員會”今日繼續審查“行政院”版、民眾黨版、國民黨版軍購特別條例，顧立雄在會前接受媒體訪問時表示，七大類軍購項目經過長時間縝密規劃，是具系統性與完整性的，缺一不可。



顧立雄說，無人載具應用方面，昨天已經在委員會講得非常清楚，從俄烏戰爭、美伊衝突中可以發現無人載具在新型態戰爭中的關鍵影響力，無人機部分要建構具有強韌“國防”韌性、“國防”自主的生產能力，希望透過特別預算產生規模效應、助推台灣無人機產業提升，才能達到島嶼防衛作戰所需要的防衛力量。



顧立雄強調，AI部分也在週一專案報告中說明，不管是防空、聯合反登陸、國土防衛作戰來看，AI的建置非常有必要，希望七大類中無人機與AI兩項，不分朝野都能支持。