柯文哲今世紀宣判　綠黨團：尊重司法

左起，綠委沈伯洋、范雲、莊瑞雄、吳沛憶。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案26日下午2時30分將進行一審宣判，牽動是否能選2028大選。民進黨“立法院”黨團今日表示，尊重司法、靜待結果，民進黨無法預判、無法揣測，衹有3名合議庭法官知道。



民進黨團26日上午於黨團辦公室開輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶出席。



莊瑞雄表示，柯文哲案已完成辯論終結，今日宣判結果如何，現在還無法預測。案件內容從起訴書到證據清單，社會各界已有大量討論與評論，但最終仍須由法院依法審理、認定罪名及量刑，“這部分我們不做任何揣測”。



莊瑞雄強調，民進黨一貫立場就是尊重司法程序，無論結果如何，幾個小時後就會揭曉。在此之前不宜過度延伸或政治解讀，當事人為自身權益進行司法攻防，是基本權利。但案件仍應回歸制度處理。



針對外界關注“10年刑期是否成為參選分水嶺”？莊瑞雄指出，依現行《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，若一審判決10年以上刑期，將喪失參選資格。這個制度設計是基於“總統”職權高度與“國家”穩定考量，需設定較高道德門檻，以避免重大爭議案件影響“國家”運作。



莊瑞雄表示，司法尚未宣判前，任何假設都沒有意義，包括判決年限、是否影響參選資格等，都不應提前推論。民進黨不是算命的，不會去預測判決結果。



沈伯洋分析，柯案涉及貪污、公益侵占與背信等罪名，關鍵在於法院如何認定相關法律關係，包括是否存在對價關係、財產所有權歸屬及整體行為是否構成犯罪，這些都是今天判決的核心。



范雲提及，無論柯文哲是否理解相關法律規範，其言論多屬對外說辭，呼籲柯與民眾黨應尊重司法體系，不要讓政治凌駕司法。社會對司法的信任相當重要，不應因政治立場分歧而動搖制度基礎。



范雲接著說，類似案件通常有2種可能，一是熟悉制度卻刻意模糊規則，二是對制度理解不足但由組織運作產生問題，最終仍須由法院釐清責任歸屬。