蔣萬安面臨硬仗？沈伯洋：要看北市民感受

民進黨團副幹事長沈伯洋（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）民進黨年底台北市長人選遲未拍板，近期傳出“行政院副院長”鄭麗君因關稅後續談判堅持無意參選，黨內轉而力拱民進黨不分區“立委”沈伯洋出戰，更被點名是中國國民黨籍現任市長蔣萬安難打的對手。沈伯洋僅回應，他尊重選對會機制，但這要問蔣萬安，關鍵還是在蔣過去3年的施政表現，台北市民有沒有感受？這才是重點。



民進黨台北市長人選沈伯洋呼聲漸高，民進黨籍台北市議員洪健益更說，沈伯洋將讓國民黨毫無招架之力，現任市長蔣萬安恐面臨一場硬仗。



民進黨“立法院”黨團上午於黨團辦公室開輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶。



“好不好選，要問蔣萬安。”沈伯洋表示，關鍵還是在蔣過去3年的施政表現，台北市民有沒有感受，這才是重點，自己雖然戶籍在台北，但目前身兼黨團幹部與外交“國防”委員，當務之急仍是審查軍購條例。



沈伯洋指出，是否參選仍須尊重黨內機制，一切交由選對會決定。



民進黨籍台北市“立委”吳沛憶則表示，各政黨推出市長候選人，目的不是讓誰難過，而是要讓城市更好，市民最在意的問題很簡單，就是這幾年台北好不好過？未來誰能讓台北更進步，才是選戰核心。



吳沛憶說，民進黨中央近期已與台北市議員及黨公職進行多次討論，持續評估人選與選情，強調最終目標仍是推出對台北最有利的人選。莊瑞雄則說，人選很快就會出來，請媒體好朋友耐心等待。