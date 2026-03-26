下午宣判　柯文哲10點半出門神情輕鬆

京華城案下午宣判，柯文哲上午10點32分走出家門，遭大批媒體圍堵訪問。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，全案延燒近2年，台北地方法案將於26日下午2點半一審宣判。柯文哲在上午10點32分走出家門，臉上帶著一如往常的微笑，神情一派輕鬆。面對媒體詢問對官司判決的看法，柯文哲笑說，還好、還好，上工、上工。接著，柯文哲就坐上車離開。



柯文哲在上午10點32分走出家門，他穿著深藍色西裝，衣領別著“KP”與青天白日徽章，還是民眾熟悉的招牌高腰褲風格，拎著一卡公事包，臉上掛著微笑。柯文哲一開門，媒體立刻湧上去要問問題，柯文哲還連續“蛤？”了好幾聲，臨上車前才對下午的官司一審判決表達上述看法。



柯文哲等11人涉京華城案，台北地檢署於2024年5月正式分案偵辦，檢廉於2024年8月30日大動作搜索柯文哲住處、民眾黨中央，隨後聲請羈押禁見約1年。過程中台北地方法院曾數度裁定柯文哲交保，但北檢屢次提抗告，北院直到2025年9月8日裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保。柯文哲被控違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4罪，北檢求刑28年半，北院定26日下午2點半一審宣判。



北院日前已公告，京華城案訂於26日下午2時30分在第7法庭宣判，並另開第1法庭作為延伸法庭。法院也通知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及前柯辦財務長李文宗等主要被告到庭。柯文哲作為台灣目前第三大政黨的創黨主席，其官司宣判結果藍綠白三方高度關注，也將再度撼動台灣政壇。