戰爭害的　高雄早餐店不再免費給塑膠袋

高雄市新興區民族二路上一家早餐店貼出公告，塑膠袋大缺貨。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）受中東戰事影響，台灣出現“塑膠袋之亂”。高雄市多家早餐店不約而同掛起公告，不再免費提供提袋或買單件不提供袋子，店家無奈塑膠袋訂不到貨、甚至也要漲價，議論紛紛生意難做。



高雄市新興區民族二路上一家連鎖早餐店，這幾天已在櫃檯用紙板公告“4月1日起不提供免費提袋，請自備購物袋或加1元買提袋”，隔壁一家自營早餐店也不約而同公告“即日起因塑膠袋大缺貨，賣購一件者恕不提供袋子”，而對面一家飯糰店也公告石油原物料供應吃緊，即日起單顆飯糰不提供塑膠袋。



上前詢問店家，店家都抱怨塑膠袋現在很難訂，都叫不到貨，中盤商都不給了。塑膠袋價格也聽說要漲價，價格至少漲3分之1。店家也說平常都是用完才叫，沒特別屯貨。至於周遭店家都貼公告，店家也只苦笑“看來大家都遇到一樣問題”。



不過，高雄六合夜市25日晚餐時段，攤位都還有正常供應塑膠袋，並未看到張貼公告的攤位。六合夜市發展促進會理事長莊其章表示，他自己的攤位有庫存約2周的量，目前還沒有限制的措施，會再觀察評估看看，但有聽說塑膠袋會漲價。



無黨籍高雄市議員張博洋表示，日前到早餐店消費，店家向他反映從上週塑膠袋開始漲價，這週批發商門口排隊排一早上還買不到，美伊戰爭對原物料的影響除油價之外，基層感受也正在加壓。