反核團體轟賴拱英　莊瑞雄：錯誤解讀賴談話

民進黨團召開輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對反核團體25日抗議賴清德能源政策轉向，非核家園破功，應讓蔡英文回來選2028。民進黨籍英系“立委”莊瑞雄26日強調，外界將賴清德談話解讀為重啟核電，是過度延伸與錯誤解讀，社會應該理性討論。



賴清德日前拋出核電新方向，指核二、核三廠具備重啟條件，台電將於3月底送交“核安會”審議，引發反核人士強烈不滿。有反核團體25日前往民進黨中央黨部外抗議，高喊“賴清德下台”、“詐騙集團民進黨、“讓蔡英文回來選2028！”



民進黨團26日上午於黨團辦公室開輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶。



莊瑞雄表示，賴清德所提是在《核管法》修正後，要求台電依程序評估核電廠是否具備條件，並非政策上已決定重啟核電，程序啟動不等於政策拍板，外界直接解讀為重啟，是錯誤理解。



媒體問，台電興建乾式儲存設施是否代表核廢料問題已解？



“這也是錯誤解讀！莊瑞雄說，乾式儲存僅是將燃料棒從原本儲存位置移至較安全的暫存設施，並非最終處置方案，不能把暫時措施當成最終解方。



他進一步說，核電議題核心仍在於三大條件，包括核安、社會共識及核廢料處置，這三個條件缺一不可，即便未來進入評估程序，也不代表核電就能重啟，仍須經過專業審查與社會討論。



他也提到，過去包括中國國民黨籍前新北市長朱立倫在內，各政黨都曾主張非核方向，顯示非核並非單一政黨立場，而是台灣長期政策辯論的一部分，面對國際能源情勢變動，社會可討論能源配置。