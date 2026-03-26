賴曝鄭麗文昔連署“台獨黨綱”藍反嗆路線搖擺

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／賴清德25日在民進黨中執會談到，國民黨主席鄭麗文曾是1996年《“台灣獨立”運動的新世代綱領》連署人之一。對此，中國國民黨26日指出，黨主席鄭麗文因為對國際政治、對兩岸關係的瞭解，以及對台灣安全現實的瞭解，充分體會到“台獨”是一條走不通的死路。反觀賴清德對兩岸關係的定位搖擺。國民黨呼籲賴清德，廢除“台獨黨綱”，回到“中華民國”“憲政”架構，跟著國民黨走向兩岸和平的正道。



國民黨指出，賴清德在“國家定位”與兩岸議題上的說法一再反覆，從自稱“務實‘台獨’工作者”，到宣稱“台灣已是‘主權獨立國家’，不必另行宣布”，甚至形容“中華民國憲法”是“災難”，事後再修正，立場前後矛盾，社會早有公評。此外，賴清德對兩岸關係的定位同樣搖擺，一方面主張“互不隸屬”，另一方面又強調“維持現狀”、“避免衝突”，從強硬到收斂反覆切換，顯示其路線隨情境調整，如此自相矛盾的論述，不僅無法建立政策可信度，更讓國家方向陷入不確定與風險之中。



國民黨強調，黨主席鄭麗文一再重申國民黨堅持“九二共識、反台獨”的兩岸路線就是充分認知，“中華民國憲法”的兩岸定位才是和平的保障。



國民黨指出，事實上，從陳水扁到歷任民進黨領導人，也都曾以不同方式承認“無法宣布“台獨”或“不必另行宣布”，顯示相關主張本就無法落實。民進黨一方面承認現實，一方面又持續操作“台獨”議題動員支持，才是真正的自我矛盾。



國民黨進一步指出，黨主席鄭麗文已再三呼籲，以“九二共識”、“反對“台獨”作為兩岸恢復對話的基礎，目標是降低衝突風險、避免戰爭，確保台灣安全與區域穩定。這是負責任的路線，也是多數民意期待的方向。



國民黨批評，賴清德不要因為自己推翻民進黨“非核家園”神主牌，在黨內外壓力之下左支右絀，就試圖透過翻舊帳來轉移焦點。當前能源政策反覆、兩岸局勢升溫、經濟壓力沉重，人民關心的是解方，而不是政治橋段。



國民黨強調，執政不是表演，更不是脫口秀。與其設計橋段搏掌聲，不如正面回應人民的問題。執政沒半撇，翻舊帳很專業，這樣的政治操作，人民看得很清楚。