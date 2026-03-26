柯文哲宣判前夕　柯媽跌倒臥床不捨兒子

民眾黨創黨主席柯文哲母親何瑞英跌倒臥病在床受訪。（中評社） 中評社新竹3月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案26日下午即將一審宣判，但在宣判前夕卻驚傳柯媽何瑞英在新竹住處跌倒臥床，面對柯案即將宣判，她26日在病床上受訪時哽咽表示，她兒子的辛苦她怎麼會不知道？不捨之情溢於言表。



柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地方法院26日下午2時30分一審即將宣判。但柯媽何瑞英卻在柯判決前夕，上週五在新竹住處上樓拜神明時，不慎跌倒摔斷腿，目前仍臥病在床，但精神狀況看起來還不錯。



何瑞英26日上午受訪時指出，柯文哲哪有什麼罪？自己是平凡、普通小康家庭，電視上的記者都在亂說，那些新聞她看都不看。有就是有，沒就是沒，她有什麼好煩惱的？



何瑞英強調，她不曾插手兒子的事，柯文哲在做事情，她老了，不要、也沒有去干涉。她平時有到廟裡拜拜，也堅信自己兒子清白，若自己的孩子都不相信，她還當什麼母親？



何瑞英最後不捨哽咽說，兒子的辛苦她哪會不知道？她多年來都會固定到廟宇拜拜，也從未特別祈求案件結果，因為她認為如果她的小孩真的有做什麼壞事的話，神明也會知道，所以她煩惱也沒用，但她相信兒子會平安。