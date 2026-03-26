遭批任藍杯葛軍購　盧秀燕反問綠：向我求救？

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 台中市議員陳俞融質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢，再次批評國民黨籍市長盧秀燕訪美宣稱支持對美軍購，返台後卻未發揮影響力，放任藍委杯葛“行政院”提出的軍購預算，根本是政治作秀！盧秀燕答詢強調，她不是中央層級官員，也沒有相關權責，不宜置喙。綠營議員希望她出面搞定軍購，反問民進黨是在向她求救嗎？



“立法院”“外交及國防委員會”本周馬拉松式審查“政院”版、藍白個別版本的“軍購特別條例”，但從第一條名稱部分就沒有共識，25日第一輪逐條審查後，僅通過三個版本的第2條，以及國民黨版本第3條，今日續審。是否能夠順利於3月底三讀，備受關注。



台中市議會26日召開定期會，綠議員陳俞融再次針對軍購議題，質詢盧秀燕態度，究竟支持哪個軍購版本？



盧秀燕宣稱表達支持“就是傳達最重要的訊息”，但顯然並未有實質影響力，國民黨籍“立委”仍然在“立法院”杯葛“政院”提出的新台幣1.25兆元軍購預算，盧秀燕宣稱支持軍購，結果只會傳達訊息，放任藍委杯葛，根本只為了個人聲量考量，作秀！



盧秀燕答詢表示，綠營議員要她出面搞定軍購，她要強調，她不是中央級的官員，也不是執政黨的一員，她是以身為“中華民國”的一份子，向美方傳達相關訊息，這不是為了民進黨，也不是為了美國，是為了台灣的安全與利益。



盧秀燕說，她的立場與態度很明確，但她無權置喙“立法院”審理法案的權責，所以她也沒必要說明支持哪個軍購條例版本。反問綠營，難道是執政黨無法妥適溝通，所以在向她求救嗎？