今續審軍購條例氣氛和緩不少　聚焦懲罰機制　

台軍方向朝野委員說明立場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）“立法院”外交及“國防”、財政委員會聯席會議今天繼續逐條審查軍購特別條例草案，在經過昨天一整天討論，朝野陸續爆發口角氣氛火爆後，今天第二輪討論氣氛和緩不少，藍綠白“立委”都就草案中是否該明訂懲罰機制，如何訂，以及責任是否要歸屬到實務操作的軍方上等方面做了許多發言。



“國防部長”顧立雄的發言語氣也明顯平和許多，沒有再與在野“立委”爆發口角，但審查會議進行了約一個半小時，仍屬於各抒己見的階段，沒有實際的共識形成。



昨天的委員會中，進度共審查了6條條文，但難以形成共識，其中4條均遭保留送後續黨團協商，委員會今天繼續進行第二輪討論，同樣由民進黨召委陳冠廷主持會議。



審查過程中，朝野雙方在國民黨團版本中明定的監督機制，也就是如果對美採購武器裝備有延宕時，應該如何究責，以及是否應該移送“監察院”進行調查等部分進行許多討論。其中，民進黨“立委”林楚茵強調，對美軍購是買方市場，軍方當然都希望付了錢武器裝備能盡快到位，但延宕的因素非常多，如果要究責軍方，相信接下來沒有軍官會想要負責這部分的採購，希望能有空間討論。



國民黨“立委”馬文君、徐巧芯和牛煦庭也分別表示意見，強調有監督機制也有利軍方在和美方採購談判上的推進，因為社會大眾對於美方武器延宕交貨一事非常在意。



由於朝野對於美方交貨立場延宕上的態度屬於一致，但僅是在該不該究責以及如何究責上有所爭議，在推進審查過程中，陳冠廷一度嗅到有機會達成共識的可能性，宣布休息5分鐘協商。但經休息後重新開會，仍無法達到共識，陳冠庭只能宣布說，我們唯一的共識就是，沒有共識，因此保留條文，待後續的黨團協商討論。