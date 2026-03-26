綠社團“政院”前反核　嗆用選票下架民進黨

廢核行動平台26日在“行政院”前抗議。（中評社 莊亦軒攝） 台灣環境保護聯盟會長謝志誠。（中評社 莊亦軒攝） “行政院”代表(著白色短襯衫)接下抗議團體陳情書。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月26日電（記者 莊亦軒）賴清德日前需宣布核二、核三廠具重啟條件，台電本月底將提交評估計劃。廢核行動平台26日在“行政院”前召開記者會，反對“賴政府”提出核電廠“再運轉計劃”。環境法律人協會常務理事、律師張譽尹痛批，賴清德要重啟核二、核三，這是最離譜的笑話。他呼籲手握選票的反核人民，用選票下架民進黨。



張譽尹表示，核電在台灣，不只是能源，也是威權的象徵。結果民進黨賴清德一天就要重啟核二、核三，這是最離譜的笑話，卻不令人意外，因為賴清德在骨子裡就是有威權的基因。我們的呼籲有很高可能性只是狗吠火車，但反核人民們，選票就是你們最大的力量。他呼籲手握選票的反核人民，下架民進黨。尤其是新北市、屏東縣，看清楚你們選區的候選人。誰支持核電？誰不處理核廢？我們就用選票反制到底。



廢核行動平台在2013年廢核大遊行後組成。廢核平台26日上午在“行政院”前召開“反對核電重啟：核廢要放哪？政府請回答”記者會，抗議“賴政府”核電重啟。出席的社團過去多支持民進黨。



廢核平台最後提出三點訴求：反對老舊核電輕率重啟、政府必須明確回答“核廢料放哪”，並要求召開縣市長會議研商疏散計劃與核廢處置。各團體致詞完畢後，由“行政院”代表接下陳情書表示將把意見帶回去研討，無法現場給出確定承諾。



記者會現場除了反核團體外，另外還有一名著灰色西裝的男子，繞到“行政院”鐵柵欄前大聲抗議，引起警方關切。



台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，對賴清德的擁核言論難以苟同，其言論將使“核安會”的審查失去公信力，令人遺憾！去年《核子反應器設施管制法》的修法是讓運轉執照屆期（40年）停機後的老舊核電機組得以申請再運轉，並沒有“強制”台電要申請再運轉。



綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核能無法保證絕對安全，面對天災、人為疏失與機械故障等風險，過去50年全球已發生三次重大核災。若持續使用核電，政府與朝野政黨更應強化緊急應雙計劃與疏散演練，並借鏡福島經驗，這是最基本的核安要求。緊急應變計劃區的劃設基於風險管理，但台灣目前僅限半徑8公里，不僅遠低於福島寶際疏散30公里以上，也落後多數國家標準。

