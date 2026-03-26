中東戰事石化原料稀缺　綠選將關心民生議題

綠委何欣純。（中評社 方敬為攝） 何欣純視察中部水情。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）中東戰事導致塑膠袋等石化原物料吃緊，台灣近期塑膠類相關民生用品採購成本攀升，上周以來部分商品進價已上漲約二至三成，甚至傳統市場出現攤商無力供應塑膠袋等亂象，民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純今天呼籲產業共體時艱，不要囤貨、趁機漲價，經濟要共好，才是台灣經濟的韌性，才能度過這次國際的變局。



何欣純26日到台中石岡水壩關心中部水情，對於中東戰事導致石化相關原物料如塑膠袋等民生物資吃緊，她表示，日前已在“立法院”質詢關心此事，已有許多產業在反映相關問題，這都會影響民生經濟，她也提醒公部門要審慎因應。



何欣純指出，因為世界局勢大變化，導致原物料供應吃緊，“行政院”有指示“經濟部”成立單一窗口協助產業調度原物料，“經濟部長”龔明鑫當天也回應指出，已事先盤點10大原物料可能面臨供應的問題，會積極協助各產業調度。



何欣純說，民生原物料價格要平穩，“行政院”跟“經濟部”都有做一些措施與因應整備，她也呼籲產業共體時艱，不要囤貨、趁機漲價，經濟要共好，才是台灣經濟的韌性，才能度過這次國際的變局。

