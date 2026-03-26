柯文哲須到庭聽判　律師李育昇析兩原因

律師李育昇。（中評社 張穎齊攝） 北檢求刑11名京華城案被告一覽表。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金等案，台北地方法院26日下午2點半將進行一審宣判，審判長江俊彥罕見要求包括柯在內4名被告必須親自到庭聽判。非承辦此案的律師李育昇分析，此舉背後可能有兩大用意，其一是要求被告在法庭上展現對審判權威的尊重，其二則不排除為後續強制處分預作準備。



富達法律事務所主持律師李育昇26日在北院受訪指出，一般實務上，被告是否到庭聽判，多可由律師代為出席，法官較少強制要求本人到場，但本案審判長明確諭知必須親自到庭，顯示法院對本案審理態度相當嚴肅。



他認為，第一種可能是過去庭訊過程中，柯文哲對法官與檢察官態度較為強硬，法官藉此要求被告在宣判場合“回到法庭秩序”，強調審判權威不可挑戰。



李育昇進一步分析，第二種可能與判決結果及後續處分有關。過往實務上，若被告可能面臨重刑判決，法院為防止逃亡風險，常會在宣判同時裁定羈押，或提高交保金，因此要求被告到庭，等於是為可能的強制處分預作準備。



柯文哲因涉京華城容積率案及政治獻金等4案，遭檢方依違背職務收賄、圖利、背信及公益侵占等罪起訴，具體求刑28年6月，全案歷經9個多月審理，於去年底辯論終結，今日下午2時30分宣判。

