軍購條例初審難有共識　最快4月底表決

“外交及國防委員會”召委、綠委陳冠廷裁示無共識條文送後續黨團協商。（中評社 張嘉文攝） 朝野沒有共識，顧立雄一度苦笑。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月26日電（記者 張嘉文）“立法院”外交及“國防”、財政委員會聯席會議今天繼續逐條審查軍購特別條例草案，經約二個多小時的審議，僅昨天審議5條中2條達共識，今天針對後續條文，朝野都沒有達共識，在民進黨召委陳冠廷裁示下，未達共識的部分全都保留送朝野協商，最快4月底可送院會表決處理。



依“立法院”處理流程，軍購特別條例今天送出委員會後，接下來將進入一個月的冷凍期，也就是需要朝野黨團協商，如未能在協商期之中達成結論，最快4月底可送院會表決處理。



目前的軍購條例分為“行政院”版本，編列共新台幣1.25兆元，時限至2033年12月31日，朝向完整“台灣之盾”防禦能量，並建立台灣軍工產業發展。國民黨版本為3800億元＋N、至2028年底，條列八項裝備；民眾黨版為4000億元、至2033年底，條列五項裝備及其他為因應軍方作戰能力急速提升需求，且已取得外國同意售出項目。



委員會安排23日為詢答，昨天與今天是逐條審查。其中，“行政院”版有7條條文、國民黨版有9條、民眾黨版為8條。



其中，經昨天一天的審查，朝野在草案中的第二條，以“國防部”為主管機關沒有異議外，國民黨版的第三條，規定軍事採購計劃應依政府採購法及相關法令辦理，並視防衛目標、戰力需求、裝備規格、財務方案以及風險控管等提出可行性評估及詳實規劃等，無異議通過。但後續第四、五條針對採購項目以及匡列的特別預算金額上限，朝野無共識而保留後續協商。

