盧秀燕曝美無人機不足　台中有望深化合作

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天在市議會備詢，針對先前訪美成果答詢表示，台中市的無人機產業鏈有望深化與美方合作，她並透露，美方也發覺無人機不足，台中則有完整的產業鏈，近期市府正積極穿針引線，希望藉此契機，讓台中的無人機產業要升為城市第十大主要產業。



盧秀燕26日接受無黨籍台中市議員林昊佑質詢有關訪美行成果，她表示，這趟有談到無人機產業鏈的合作，不是光從軍用去談，因為台中有很好的無人機工業基礎，有晶片、半導體、機械產業、工具機產業、光學等群聚，這些都是做無人機很重要的產業鏈環節，未來無論是軍用、商用、農用、消防等用途，台中都有很好的無人機工業發展前景。



盧秀燕透露，美國也發覺本身無人機量能不足，美國過去的軍事發展多半聚焦於巨型長程預警雷達或愛國者飛彈等尖端大型武器，反而忽略了無人機的建置。然而，近期伊朗在戰爭的表現，透過高密度的無人機儲備量，發展出以小搏大的戰略思維。



盧秀燕說，如今不論是美國、台灣甚至全世界，都驚覺對無人機有著極為迫切的需求，面對全世界都在尋找無人機產能的現況，她特別向美方展現了台中不可取代的絕對優勢。台中市擁有極其深厚的工業基礎，涵蓋了航天、半導體晶片、精密機械與工具機、光學監測系統等4大領域，構成了無人機最佳的生產鏈。



盧秀燕表示，市府近期正積極扮演穿針引線的角色，已有美方相關人士陸續造訪台中，雙方的交流互動日趨密切，期盼能透過持續深化台美之間的交流與合作，順利將無人機系統打造為繼半導體、機械、光學、航天及風能等九大產業之後，台中市的第十個主要產業。

