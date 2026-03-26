高雄藍議員初選登記沒4年前熱鬧　拚過半

國民黨高雄市議員初選第一梯次登記，藍營民代“KK政線”團體26日聯合登記造勢。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市議員初選第一梯次登記，左楠5位女議員26日聯合登記造勢。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市議員初選第一梯次登記，藍議員白喬茵26日登記時錄製短影音。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月26日電（記者 蔣繼平）26日是中國國民黨高雄市黨部議員初選登記最後一天，黨部相當熱鬧，有高雄藍營民代組成的“KK政線”團體、以及左楠5女議員聯合登記，氣氛熱絡。國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩也到場祝福“有登記的都上！”力拼議會席次過半。



近期馬英九基金會風波不斷，藍營基層看不下去的抱怨很多。對此，今天來登記的國民黨籍高雄市議員白喬茵回應，是希望風波可以趕快止血了啦，至於是否優影響年底選情，她說基層民代都很在地方服務與耕耘，認真不怕沒被看見。



對比2022年高雄藍營初選登記，當時有國民黨前主席江啟臣陪同新人登記、角逐台南市長的台南市議員謝龍介跨區助陣、也有邱于軒和陳美雅等組成“川流不息”陣線打著李四川旗幟聯合登記。相較起來，今年似乎沒有2022年話題多。



國民黨高雄市議員初選登記從24日到26日下午4時截止，第一梯次共要提名12個選舉區，選區有遇到現任議員有司法案件爭議則等黨中央公布標準後再辦第二梯次提名。柯志恩也宣示今年選戰將以穩定現任、全力拚過半席次為目標。



高雄“KK政線”是由國民黨高雄市議員組成的團體，成員包括現任議員李眉蓁、鍾易仲、蔡金晏、黃香菽、李亞築、蔡武宏等人，這次藍議員陸淑美女兒黃韻涵也一同亮相登記，盼順利接棒。



高雄市第四選區（左營、楠梓）國民黨現任5席議員都是女性，包含白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟，這次也一同聯合登記，展現團結，訴求該區5席全過。左營、楠梓選區國民黨席次已滿，力保現任5席為主軸。