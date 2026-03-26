黃國昌到北院神情凝重　等柯文哲宣判

台北地院外已聚集大批媒體與支持者，攝影機與直播設備林立。（中評社 張穎齊攝） 黃國昌子弟兵新北市議員參選人陳怡君。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台北地方法院26日下午2點半將針對台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案進行一審宣判，現場氣氛高昂，小草將近百人。民眾黨主席黃國昌於下午1點50分抵達北院，全程未發一語，直接走上2樓排隊等候旁聽，神情凝重，未對媒體提問作出任何回應。



柯文哲被訴涉入京華城容積率收賄、圖利，及政治獻金案涉公益侵占、背信等罪案，在1年8個月的偵查、審判期間，遭反覆羈押，前後共計364天，去年9月以新台幣7000萬元交保，並限制住居、出境及配戴電子腳鐐監控至今。法院已要求柯等主要被告須到庭聆判，若無故未到，得依法拘提。



此次被視為“世紀宣判”，民眾黨公職與支持者“小草”一早即集結北院外聲援，現場人潮不斷湧入。包括民眾黨主席黃國昌、“立委”邱慧洳、黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱，以及新北市議員參選人陳彥廷、陳怡君等人皆到場關注。



黃國昌自民眾黨中央出發抵達北院後，未停留受訪，直接快步進入院區，神情嚴肅。支持者見狀不斷高喊口號，氣氛一度升溫，但黃仍未回應，低調進場等待宣判。大批媒體也在場。



陳智菡透露，柯文哲預計將於下午2時15分抵達北院，準備出庭聽判，預計傍晚5點開記者會。



截至中午，北院外已聚集大批媒體與支持者，攝影機與直播設備林立，警方亦加強維安。現場“小草”情緒高昂，不時呼喊口號“司法要正義、小草挺柯P！”