快訊：柯文哲遭判17年　失去大選資格

台灣民眾黨前主席柯文哲抵達北院聆聽宣判，黨主席黃國昌陪同。（中評社 莊亦軒攝） 大批媒體到北院報導柯文哲判決結果。（中評社 張穎齊攝） 大批支持者到北院挺柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金等案，台北地方法院26日下午2點半進行一審宣判，遭判17年，失去參與2028大選資格。



台北地方法院將柯文哲依違背職務收賄罪判13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



柯文哲因涉京華城容積率案及政治獻金等4案，遭檢方依違背職務收賄、圖利、背信及公益侵占等罪起訴，具體求刑28年6月，全案歷經9個多月審理，於去年底辯論終結，今日下午2時30分宣判。柯文哲下午2時15分抵達北院出庭聽判，預計傍晚5點召開記者會回應判決結果。



今日被視為“世紀宣判”，民眾黨公職與支持者“小草”一早即集結北院外聲援，到了下午人潮不斷湧入。民眾黨主席黃國昌、“立委”邱慧洳、黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱，以及新北市議員參選人陳彥廷、陳怡君等人皆到場關注判決結果。



台北地院外一早即架設拒馬，警方加強維安。據瞭解，民眾黨主席黃國昌將率民眾黨黨工到場聲援，但柯家人及民眾黨籍“立委”多不出席。

