北院依收賄等四大罪　重判柯文哲17年

京華城案，北院一審判決結果。（中評社） 京華城案，北院一審判決結果。（中評社） 柯文哲與民眾黨主席黃國昌到北院聆聽判決。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日下午2時30分進行一審宣判。北院將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



依《總統副總統選舉罷免法》規定，若一審被判超過10年，即使尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統，意即宣告柯文哲已喪失角逐2028大選資格。



另外，同案被告應曉薇被判15年6月、沈慶京10年、黃景茂6年6月、彭振聲2年緩刑3年、邵琇珮1年3月緩刑3年、李文宗4年6月、李文娟2年4月、吳順民和張志澄無罪。



合議庭審理11名被告，除柯文哲外，另有威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇、應女的顧問吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正，合議庭同時對10人宣示判決主文。



柯文哲因涉京華城容積率案及政治獻金等4案，遭檢方依違背職務收賄、圖利、背信及公益侵占等罪起訴，具體求刑28年6月，全案歷經9個多月審理，於去年底辯論終結，今日下午2時30分宣判。柯文哲下午2時15分抵達北院出庭聽判，預計傍晚5點召開記者會回應判決結果。



今日被視為“世紀宣判”，民眾黨公職與支持者“小草”一早即集結北院外聲援，到了下午人潮不斷湧入。民眾黨主席黃國昌、“立委”邱慧洳、黨團主任陳智菡、發言人吳怡萱，以及新北市議員參選人陳彥廷、陳怡君等人皆到場關注判決結果。



台北地院外一早即架設拒馬，警方加強維安。據瞭解，民眾黨主席黃國昌將率民眾黨黨工到場聲援，但柯家人及民眾黨籍“立委”多不出席。

