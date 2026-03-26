關注：柯文哲遭重判17年　台政治版圖劇變

柯文哲26日遭台北地方法院判刑17年，仍可上訴。他走出法院時緊繃著臉，舉手向支持者致意。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月27日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案一審宣判17年有期徒刑，喪失2028大選門票，民眾黨未來發展偏向悲觀，新一輪輿論戰攻防將在2026地方選舉中發酵。也因此，中國國民黨可說坐收漁翁之利，2026藍白整合談判白營籌碼盡失。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案一審宣判17年有期徒刑，造成劇烈的政治影響。由於民眾黨支持者深信台北地檢署始終沒有端出一刀斃命的收賄證據，而柯文哲又遭重判17年，勢必加深“政治運作司法追殺”的受害者形象。對白營來說，短期能加強支持者內聚力，但長期而言，雖柯文哲暫能到處助選站台，但也喪失與藍營談合作的有力籌碼，民眾黨政治發展路途乖舛。



對藍營來說，柯文哲失去2028大選資格，是利好局面。年底縣市長選舉會不會對白營讓步，甚至讓白營人馬進入藍執政縣市政府歷練，將成是否有心安撫白營的觀察指標。藍綠對決方向明確，若能處理好民眾黨，2028將是順風開局。



對綠營而言，則是好壞參半的局面，儘管能加強力道抨擊柯文哲、重新擘劃經營年輕族群，但白營仇綠的選票勢將奔藍，藍營能坐收漁翁之利，此消彼長下，民進黨面對2026地方選舉、2028大選也將如坐針氈，只能嚴陣以待。



至於柯文哲未來的政治生命，在二審宣判翻盤之前，如同孫悟空被壓在五指山下，就只剩下為民眾黨站台宣傳的功能，失去與藍營談判的空間。



遭重判17年後，柯文哲年底地方選舉，若能成功操作“苦情牌”，也不失為一把為民眾黨開疆闢土的利刃，民眾黨也唯有在地方選舉拿下至少25席的縣市議員，證明失去柯文哲這張王牌後並未泡沫化，站穩生存腳跟後才能有後續一搏的空間。

