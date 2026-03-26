柯文哲重判17年大選夢碎　笑看記者未回應

柯文哲看向記者喊話笑而不語。（中評社 張穎齊攝） 威京集團主席沈慶京。（中評社 張穎齊攝） 左起國民黨台北市議員應曉薇次女應佳伶、應曉薇、長女應佳妤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台北地方法院26日下午針對台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案作出一審宣判，合議庭裁定柯文哲依合併應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。由於依現行法律規定，判刑10年以上無法參與大選資格，柯文哲2028大位宣告夢碎，柯步入法院前面對記者喊話笑而不語。



北院合議庭裁定柯文哲依違背職務收賄罪判處13年、2件公益侵占罪分別判處2年及3年6月、背信罪判處2年6月，合併應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年。



柯文哲在民眾黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡陪同下現身北院。記者當場詢問“擔心判決結果不能參選2028大選？是否考慮交棒黃國昌？”柯文哲轉頭看了記者一眼，露出淡淡笑容，但全程未發一語，隨即步入法庭。黃國昌則神情嚴肅，未作任何回應。



除柯文哲外，其餘被告陸續到場，威京集團主席沈慶京在助理陪同下進入北院，面對媒體提問身體狀況及相關爭議時，看向記者後同樣未回應。中國國民黨籍台北市議員應曉薇則由女兒應佳妤、應佳伶與律師陪同到場，頻頻點頭並向媒體致意。



北院外今日湧入大批民眾黨支持者“小草”，在宣判前後持續高喊“柯文哲加油”、“小沈加油”、“曉薇加油！”氣氛沸騰。隨著17年重刑結果出爐，現場氣氛瞬間轉為凝重，不少支持者神情錯愕，議論紛紛。



京案由審判長江俊彥與法官許芳瑜、楊世賢組成合議庭，於北院2樓第7法庭宣判，共涉及11名被告。據瞭解，判決書內容厚達近千頁，完整理由將於日後公布。