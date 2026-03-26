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柯文哲遭重判 民進黨籲當事人勇敢面對
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2026-03-26 15:14:43
民進黨對柯文哲遭判重刑回應。（中評社 資料照）
中評社台北3月26日電／針對台灣民眾黨主席柯文哲一審遭到重判17年，民進黨對此回應，對於司法個案，一向尊重司法，不評論個案，也不接受沒有事實基礎的指控。
民進黨強調，相關問題請回到事實與法律，請當事人尊重司法、勇敢面對。
柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，2024年12月遭檢方指控涉犯圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪，並具體對他求處28年6個月的重刑。台北地方法院日下午一審判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。
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