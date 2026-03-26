柯案審判全出爐　黨公職小草氣氛低迷

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨支持者與黨公職在北院外，氣氛低迷。（中評社 張穎齊攝） 京華城案一審判決結果。（中評社） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台北地方法院26日針對台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲京華城案作出一審判決，合議庭認定柯涉違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，判處應執行17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯2028大選之路幾乎宣告終止。現場黨公職、民眾黨支持者“小草”現場氣氛低迷。



合議庭並一併宣判其餘10名被告刑責。柯文哲前核心幕僚李文宗判處4年6月；威京集團主席沈慶京判處10年；中國國民黨籍台北市議員應曉薇判處15年6月，其中洗錢罪併科罰金新台幣1千萬元。前台北市副市長彭振聲判處2年、緩刑3年；前都發局長黃景茂判處6年6月；都委會前執秘邵琇珮判處1年3月、緩刑3年；會計師端木正判處1年。另吳順民、張志澄均獲判無罪，李文娟則判處2年4月。



判決出爐當下，旁聽席氣氛瞬間降至冰點，黃國昌走出法庭時臉色鐵青、神情嚴肅，未理媒體，隨即指示幕僚“立刻製作判決重點資料”，幕僚緊急彙整資訊。



民眾黨秘書長周榆修、台中市議員江和樹等人則神情落寞，低調未多發言。應曉薇2名女兒應佳妤、應佳伶在得知母親遭判15年6月後，也難掩情緒，神情哀戚。



由於法庭2樓旁聽區依法不得攝影，記者僅能以現場觀察描述。現場“小草”支持者原本情緒高昂，但隨著判決結果公布，氣氛急轉直下，多數人低頭不語，有人直言“判太重”、“司法不公”，整體瀰漫低氣壓。



柯文哲等人目前仍在2樓法庭內，現在休庭，待柯文哲等人離開。