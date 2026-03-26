郭正亮節目中突顏面神經失調　嚇壞觀眾

製作單位在臉書宣布，“亮哥今天請病假，《亮劍台灣》休息一次呦，請大家見諒，感謝感謝”。（觀點臉書） 郭正亮在節目直播中被觀眾發現有“嘴歪眼斜”症狀，主持人李珮瑄立即關心。（截自綠也掀桌YouTube畫面） 中評社台北3月26日電／前“立委”郭正亮經常上政論節目發表分析看法，昨天在中天新聞《綠也掀桌》節目直播中，觀眾發現他疑似顏面神經失調。他下播後就醫，醫生稱是感冒引起的顏面神經失調。郭正亮周四固定播出的《亮劍台灣》節目發文表示，亮哥今天請病假，節目休息一次。大批觀眾湧入留言，要郭正亮好好休息、保重身體。



郭正亮25日與《綠也掀桌》主持人李珮瑄聊到一半，網友發現郭正亮疑似出現“嘴歪眼斜”症狀，有人直呼“亮哥左臉怪怪的”？郭正亮可能自覺無礙，發言如常、侃侃而談。但觀眾們的擔憂不止，紛紛喊話要他趕快去就醫。



李珮瑄事後透露，“亮哥下節目後已看診，醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微。亮哥非常感謝大家對他滿滿的關心和擔心，在此謝過大家”！



郭正亮每周四固定在線上影片平台YouTube播出的《亮劍台灣》節目，製作單位26日在臉書發文宣布，“亮哥今天請病假，《亮劍台灣》休息一次呦，請大家見諒，感謝感謝”。配上一張寫著“我請病假，請為我加油”的圖片。



觀眾湧入留言表示，“亮哥保重身體，身體健康才能監督好政府，等你好了才能看到犀利的評論”、“亮哥保重，要多休息別太累了”、“亮哥加油！！一天沒聽你幹譙民進黨，我就睡不著～等你康復滿血回歸”！