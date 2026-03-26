北院認柯收210萬　小沈1500不成立

柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 威京集團主席沈慶京。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院26日作出一審判決，依違背職務收賄、公益侵占及背信罪，判處17年有期徒刑，褫奪公權6年。審判長江俊彥宣示主文時指出，法院認定柯文哲收賄威京集團主席沈慶京的新台幣210萬元成立，但檢方主張的“小沈1500”萬元部分，因缺乏補強證據，不予採認。



依據北檢指控，柯文哲於台北市長任內多次與威京集團主席沈慶京私下會面，並在京華城案審議等敏感時點，收受以人頭名義捐贈210萬元款項；USB檔案中，也記錄沈慶京交付1500萬元內容。



審判長江俊彥於宣判主文結束後表示，柯文哲、沈慶京涉犯違背職務行、收賄罪，是指收賄210萬元部分，有對價關係存在，本質上就是有“前金後謝”，金額多少不是定罪關鍵，1500萬元部分是供述證據，在法定證據分類上屬於被告審判外不利於己的供述，依刑事訴訟法156條之2不是法官可以自由心證認定的，沒有補強證據下，法官不能認定犯罪事實。



合議庭由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、楊世賢宣判，江俊彥說明，所謂1500萬元金流，屬於被告審判外不利己的供述證據，依《刑事訴訟法》規定，不能僅憑單一供述作為定罪依據，必須有其他補強證據佐證。在相關證據不足情況下，合議庭無法認定該部分犯罪事實成立。至於210萬元部分，法院認為已具備相當證據鏈支持，足以構成收賄罪。



江俊彥並指出，“前金後謝”在實務上並不罕見，且金額高低並非判斷是否成立行收賄的唯一標準，即使金額較低，只要具備對價關係，仍可構成犯罪。



京華城全案由台北地檢署偵結起訴，柯文哲遭台北地檢署刑28年6月，起訴書長達近900頁，涉及被告多達11人，歷經1年多年司法攻防，法院26日僅先宣示判決主文，據瞭解完整判決書多達數百頁甚至近千頁，仍需數日校對後才會正式對外公布。

