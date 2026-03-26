頭期款最後4天　增購82套海馬士恐功虧一簣

台“國防部戰規司司長”黃文啓（右）。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電／軍購特別預算將涵蓋向美增購之82套海馬士多管火箭系統，在順利簽署發價書後，台灣應於3月30日前繳交首期款，若未支應恐影響交貨期程。台“國防部”戰規司司長黃文啓26日表示，首期款交付將在4天後到期。他昨晚聯繫美國安全合作局（DSCA）局長，對方表示難以給予台灣延後付款的彈性。



“立法院”“外交及國防委員會”26日與財政委員會聯席，逐條審查3黨版本的軍購特別條例，其中中國國民黨版條文中規範，獲得美方正式發出的軍售發價書後，才能提出“＋N”的第二階段特別條例。民進黨“立委”呼籲在野黨，監督要合理，不能導致重要軍事裝備的籌獲困難。可以分階段，但不應重新分新的條例。



“國防部戰規司司長”黃文啓在會中表示，台灣增購的海馬士多管火箭系統，（首期款項支付）將在4天後到期，若錯過恐延後至年底。他昨天晚上已聯繫了美國安全合作局局長，對方提到難以給予台灣延後付款的彈性。因此，若條文中是以美方“知會國會”作為界線或許還有彈性。但若是以取得發價書為準，恐造成相關程序無法完備。



“國防部長”顧立雄接續指出，往例是“國防部”提出軍購計劃後經“行政院”核定，若此時美方已知會國會便列入公開預算，反之則列機密預算並接續由“立法院”審議。因為取得發價書後就立即涉及簽署、首期款支付。若特別條例改為取得發價書，等同來不及審查預算。他指出“只要看到發價書就能通過預算，我認為這樣反而弱化“立法院”的監督功能，而非強化”。