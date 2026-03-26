柯重判17年　彰化民眾黨部籲化悲憤為力量

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案一審遭判處17年徒刑。（中評社 資料照） 中評社彰化3月26日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積弊案今天一審宣判合併執行17年，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭透過書面回應，呼籲支持者化悲憤為力量，在年底九合一選舉當中展現出來，民眾黨在各地選舉中端出成績，是在逆境中持續前行的重要關鍵。



針對柯文哲案一審遭重判17年，民眾黨彰化縣黨部26日表示，對於判決結果深感遺憾與痛心，亦理解社會各界高度關注，黨部立場尊重司法體系運作是民主法治的基石，但同時支持柯文哲主席依程序提出上訴，捍衛自身清白與權益，並呼籲社會各界理性看待案件發展，避免對司法機關進行情緒性攻擊，讓制度回歸專業審理。



民眾黨彰化縣黨部強調，政黨的價值在於為人民服務，而非繫於個人。柯文哲主席所倡議的“超越藍綠、務實科學”精神，已深植彰化基層。無論外在情勢如何變化，黨部運作與各級民意代表服務絕不間斷。從里長、鄉鎮代表到縣議員，將持續站在第一線，守護縣民權益，讓地方政治回歸理性與效率。



民眾黨彰化縣黨部呼籲支持者化悲憤為力量，可以理解支持者此刻的憤怒與焦慮，但務必保持理性、團結一致。彰化需要的是長期改革的力量，而非短期情緒的宣洩。2026年九合一選舉，將是檢驗“第三勢力”能否在逆境中持續前行的重要關鍵。