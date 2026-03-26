重判柯17年　黃國昌喊太扯了！

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 柯文哲遭重判17年，民眾黨主席黃國昌說太扯了。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北3月26日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院26日下午一審宣判，合併判處應執行17年有期徒刑。對此，民眾黨主席黃國昌26日下午隨即在臉書發文表示，自己第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。他也說，當庭聽到柯文哲一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。



黃國昌說，“柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？”，簡直是太扯了。



台北地方法院將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。



黃國昌表示，當庭聽到柯文哲一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。很抱歉在還沒有看到判決理由以前，沒有辦法向大家完整說明。他完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：“柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？”，簡直是太扯了。



黃國昌說，此時此刻更要打起精神，因為這條路還非常非常的漫長，只要柯文哲沒有放棄，我們就不會放棄。更何況，我們在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。他也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。